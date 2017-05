Bereits vierter Bankomat-Diebstahl heuer

Den vierten Bankomat-Diebstahl in OÖ im heurigen Jahr hat die Polizei seit Dienstag aufzuklären. Wie bereits im Februar und März wurde auch in Munderfing (Bezirk Braunau) das Gerät mit einem Gurt aus der Verankerung gerissen.

Für die Polizei steht fest, dass die Täter kurz vor Geschäftszeit die Schiebetür zum Foyer der Bankfiliale aufzwängten und mit einem silberfarbenen Pick-up rückwärts in das Foyer fuhren. Die Unbekannten legten einen Spanngurt um das Standgerät, befestigten ihn an der Anhängevorrichtung des Wagens und fuhren los. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung, brachte keinen Erfolg.

foto-scharinger.at

Vorfälle nach gleichem Muster

Dieser Bankomat-Coup ist der vierte ungelöste Fall im heurigen Jahr in Oberösterreich. Mitte Februar war ein Standgerät aus dem Foyer eines Supermarkts in Wilhering gestohlen worden. Kurz darauf wurde der leere Geldautomat in Fraham bei Eferding gefunden. Ende März flüchteten Täter mit dem Geldautomaten aus einer Bankfiliale in Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) und ebenfalls im März scheiterten Diebe im Foyer eines Lebensmittelgeschäfts in Mauthausen (Bezirk Perg).

Derzeit sieht die Polizei keinen Zusammenhang zwischen diesen Fällen und dem aktuellen Diebstahl. Es wird ersucht, Hinweise zum Fall in Munderfing an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133/403388 zu melden.

Links: