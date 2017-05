Wettlokal soll neben Suchtberater einziehen

Die Aufregung in einer Linzer psychosozialen Einrichtung ist groß: Direkt neben dem Suchtberater befinden sich leerstehende Geschäftsflächen, die an Wettlokal vermietet werden sollen. Die Beratungsstelle sorgt sich um ihre Patienten.

Die psychosoziale Einrichtung und das momentan noch leerstehende Geschäft des künftigen Spiellokals befinden sich in dem Gebäude der Wildbergstraße Tür an Tür. Die Sorge um die rund 3.500 Patienten ist groß, sagt Geschäftsführer Christian Cakl, denn es seien mehrere Personen mit Spielsucht in Behandlung.

Mietvertrag unterzeichnet

„Generell ist für Personen mit akuten psychischen Nöten die Gefahr einer Suchterkrankung dadurch höher. Wir finden das kontraproduktiv und unsensibel“, so Cakl. Der Mietvertrag für das Wettlokal sei bereits unterzeichnet, nun brauche es nur noch die Bestätigung des Magistrats und auch das gewerberechtliche Verfahren sei bereits im Gange, so Cakl.

Unterschriften gegen Einzug

Für ihn sei es absurd, dass es überhaupt möglich ist, ein Spiellokal gleich neben einem psychosozialen Zentrum zu eröffnen. In anderen Bundesländern gebe es vor Schulen und Krankenanstalten eine Hundert-Meter-Schutzzone, in Oberösterreich aber nicht. Auch die Bewohner des Hauses setzen sich zur Wehr: Unterschriften wurden gesammelt, und der Magistrat aufgefordert, die Bewilligung nicht zu erteilen. Der Betreiber des Wettbüros war seit der Ankündigung des Einzugs nicht erreichbar, hieß es.