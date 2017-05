Leonding: Mit Bagger Juwelier ausgeraubt

Für den Einbruch in einen Juwelier in Leonding in der Nacht haben unbekannte Täter ein ungewöhnliches Fahrzeug ausgewählt: Einen gestohlenen Bagger. Der Schaden ist noch unbekannt.

Um 4.22 Uhr schlugen die Täter mit dem Baggerarm die Scheiben des Juweliergeschäfts in Leonding ein. Für die Flucht ließen die Täter den gestohlenen Bagger aber stehen und rasten mit einem Auto davon.

Wie viel Schmuck gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Die Täter hatten nämlich auch einige Schmuckstücke auf dem Gehsteig liegen gelassen.

Nähere Details sind noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei-Inspektion Leonding unter der Telefonnummer 059133-4136-100,