Jogger als Lebensretter in Braunau am Inn

Ein 48-jähriger Jogger ist am Montagabend in Braunau am Inn zum Lebensretter geworden. Eine Spaziergängerin hatte das Gleichgewicht verloren und war in den Inn gestürzt. Das hatte der Sportler zufällig beobachtet und war sofort ins Wasser gesprungen.

Dass seine Laufrunde ein solches Ende nehmen würde, hätte sich der 48-jährige Ranshofner wohl nicht gedacht. Er wurde in der Ortschaft Laab zufällig zum Augenzeugen eines Unfalls.

Konnte Frau ans Ufer ziehen

Eine Frau war kurz vor einer Eisenbahnbrücke an den Inn hinunter gegangen und hatte dabei das Gleichgewicht verloren. Der Jogger sah wie die Spaziergängerin in den Fluss stürzte. Ohne zu zögern sprang der Mann hinterher und konnte die 68-Jährige aus Ostermiething ans Ufer ziehen.

Ausharren im kalten Wasser

Im 12 Grad kalten Wasser mussten die beiden allerdings ausharren bis die Polizei eintraf. Denn die 68-Jährige hatte keine Kraft mehr, selbstständig aus dem Wasser zu klettern. Die Beamten und der 48-jährige Lebensretter konnten schließlich gemeinsam die Frau aus dem Inn ziehen. Die 68-Jährige musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.