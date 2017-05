OÖ-Liga: Gmunden siegt in Bad Ischl

Gmunden gewann in Bad Ischl das prestigeträchtige Salzkammergut-Derby. St. Marienkirchen gelang nach 2-Tore Rückstand gegen Micheldorf noch der Ausgleich. In der RL-Mitte liefen alle Spiele der OÖ-Klubs schon Freitagabend.

In Bad Ischl starten die Gastgeber plangemäß mit dem 1:0 durch Coric in der 25. Minute ins Salzkammergut-Derby. Die Freude der Kaiserstädter währt aber nicht lange, weil Dramac drei Minuten später ausgleicht. In der 61. Minute ist es Veverka, der die Bezirkshauptstädter in Führung bringt, dabei bleibt es. Gmunden marschiert mit diesem Auswärtserfolg in der Tabelle schon auf den fünften Platz.

St. Marienkirchen holt 2-Tore gegen Micheldorf auf

In der zweiten Samstagspartie trennen sich St. Marienkirchen/Polsenz und Micheldorf 2:2. Vor dem Pausenpfiff hatten die Kremstaler schon mit 2 Toren geführt (Roidinger, 21. Minute und Sehr, 34. Minute). Nach der Pause gelingt der Aschauer-Elf in der 68. Minute der Anschlusstreffer, Dieplinger stellt in der Schussminute auf das vielbejubelte 2:2. Ein Punkt, der für St. Marienkirchen im Abstigskampf noch bedeutend werden könnte.

OÖ-Liga, 27. Runde am Samstag

Bad Ischl – Gmunden 1:2 (1:1)

St. Marienk/P. – Micheldorf 2:2 (0:2)

Freitagabend

FC Wels – St. Martin/Mkr 1:0 (1:0)

Edelweiß – Bad Schallerbach 2:3 (1:1)

Perg – WSC Hertha 0:1 (0:0)

Weißkirchen – Vöcklamarkt (nach witterungsbedingtem Abbruch am Freitag Neuaustragung am Dienstag, 23. Mai um 19:00).

Sonntag

17:00 Neuhofen/I - Oedt

RL-Mitte, 27. Runde

Freitagsergebnisse

Pasching/LASK Jrs. – Gurten 0:2 (0:0)

St. Florian – Grieskirchen 1:1 (0:1)

Vorwärts – Kalsdorf 1:1 (0:1)

Stadl-Paura-Deutschlandsberg 2:23 (2:1)

Klagenfurt - Weiz 2:2 (1:0)

Wolfsberg – Lafnitz 2:2 (1:1)

Allerheiligen – Gleisdorf 1:1 (1:0)die

Sonntag

14:00 Sturm Amateure – Hartberg

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at