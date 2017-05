Jugendlicher aus Mais-Silo gerettet

Ein 13-Jähriger hat am Samstagnachmittag in Oftering (Bezirk Linz-Land) aus einem Silo gerettet werden müssen. Er war so tief in dem dort gelagerten Mais versunken, dass ihn nur noch die Feuerwehr befreien konnte.

Zwei Brüder, 13 und 16 Jahre alt, halfen einem befreundeten Landwirt bei Arbeiten im Mais-Silo. Während der Mais durch eine Öffnung im Boden maschinell in einen anderen Silo befördert wurde, konnten die Burschen die Silowände von oben nach unten abkehren. Währenddessen reinigte der Bauer etwa 30 Meter entfernt eine Streumaschine und war auch durch den Maschinenlärm außerhalb der Rufweite seiner Helfer.

Vijayanarasimha/Pixabay

Plötzlich versank der 13-Jährige bis zum Kopf im Mais. Sein Bruder versuchte erst noch, ihn aus dem Mais zu ziehen, Als ihm das nicht gelang, kletterte er aus dem noch zu einem Drittel gefüllten Silo und drückte den Not-Aus-Schalter. Er lief zum Landwirt, der sofort die Feuerwehr verständigte. Bis zum Eintreffen der Hilfskräfte schnitt er mit einer Flex ein Loch in den Silo, um den Mais schneller ablaufen zu lassen.

Von der Feuerwehr aus dem Mais gezogen

Der 16-Jährige und der Bauer schaufelten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte den Mais rund um den Burschen weg und versuchten immer wieder, ihn aus dem Körnermeer zu befreien. Das gelang aber erst als die Feuerwehren aus Oftering, Freiling und die Höhenretter der FF Axberg vor Ort waren und den 13-Jährigen mit Seilen und Tragegurten aus dem Silo holten.

FF Axberg

Der Bursch war die ganze Zeit bei Bewusstsein und wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber „C 10“ in ein Krankenhaus nach Linz geflogen.

