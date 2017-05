Erste Wahlkampf-Töne bei Grünen

Die Neuwahlen, der Rücktritt der Parteichefin und die Bestellung einer neuer Bundes-Chefin und Spitzenkandidatin haben aus der Landesversammlung der Grünen in Eferding so etwas wie den ersten Wahlkampftermin gemacht.

Eigentlich stand die Landesversammlung am Samstag unter dem Motto „Unser Europa“. Auf dem Programm waren nur ein paar Änderungen bei den Parteistatuten. Die politischen Ereignisse der vergangenen zehn Tage veränderten das Programm aber dann doch in einigen Punkten.

Standing Ovations für eine Abwesende

So gab es etwa Standing Ovations für eine Abwesende - für Eva Glawischnig, die bis zu ihrem Rücktritt am Donnerstag noch Parteichefin der Grünen war. Sie hätte eigentlich in Eferding bei der Veranstaltung sprechen sollen. Im Mittelpunkt der besprochenen Themen standen dafür die Neuwahlen am 15. Oktober und das neue Spitzenduo - Ingrid Felipe als Parteichefin und Ulrike Lunacek als Spitzenkandidatin für die Wahl. Bei der Parteibasis wurde der Wechsel gut aufgenommen.

Die Frontfrauen und Frontmänner der oberösterreichischen Grünen haben bereits nahtlos in den Wahlkampfmodus geschaltet: "Ich bin wirklich zutiefst überzeugt davon, dass sie unsere Spitzenkandidatin ist, die uns in einen wunderbaren, schwungvollen und kraftvollen Wahlkampf führen wird und dann auch ein entsprechendes Wahlergebnis mit und für uns am 15. Oktober bringen wird“, sagte Buchmayr.

Landesrat Rudi Anschober zeigte sich „zutiefst überzeugt, dass am Abend des 15. Oktober alles, alles, alles möglich sein wird“. Daher seien die kommenden Wochen umso wichtiger, aber die Grünen hätten auch schon in der Vergangenheit bewiesen, dass sie kämpfen könnten, so Anschober.

Politisches Angebot links der Mitte

Bei den Wahlen im Herbst wollen die Grünen als politisches Angebot links der Mitte punkten. Da gebe es genügend Platz, nachdem SPÖ und ÖVP nach rechts in Richtung FPÖ gerückt seien. Im thematischen Mittelpunkt steht auch das Thema Europa und EU. Denn laut Meinung der Grünen kann nur eine intensive Vernetzung in einem starken, stabilen und geeinten Europa für sichere Arbeitsplätze in einem exportorientierten Land wie Oberösterreich sorgen.

