Katholische Jungschar feiert 70. Geburtstag

Seit 70 Jahren gibt es die Jungschar als Jugendorganisation der katholischen Kirche. Bei einem großen Fest anlässlich dieses Jubiläums in Linz war vom reifen Alter der Organisation aber nicht das Geringste zu bemerken.

Fast 1.000 Jungschargruppen mit mehr als 20.000 Mädchen und Buben gibt es in Oberösterreich. 10.700 von ihnen sind auch als Ministranten aktiv. Viele von ihnen feierten im und rund um den Neuen Dom in Linz den 70. Geburtstag der Katholischen Jungschar.

ORF

Viele kommen bereits nach der Erstkommunion zur Jungschar und übernehmen später als Jugendliche Verantwortung als engagierte Gruppenleiterinnen und -leiter. In den vergangenen 70 Jahren hat sich zwar vieles geändert, gleich geblieben ist aber die Wichtigkeit der Gemeinschaft, das Treffen in den Gruppen in der Pfarre und vieles im Spielen ausprobieren zu können.

ORF

Spielerisch und angstfrei Lernen, Glauben und Gemeinschaft leben, kreativ die eigenen Stärken erkennen - das will laut Jakob Haijes, dem Vorsitzenden der Jungschar, die Arbeit der Jugendorganisation seit 1947 vermitteln:

Die Jungschar will den Glauben erlebbar und modern machen – egal ob beim Sternsingen, beim Ministrieren oder auf Sommerlagern.

ORF

