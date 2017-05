Buchmayr begrüßt Doppelspitze der Grünen

Die Landessprecherin der Grünen, Maria Buchmayr, sieht die die Entscheidung, die Tirolerin Ingrid Felipe zur neuen Parteichefin und die Europaabgeordnete Ulrike Lunacek zur Spitzenkandidatin zu machen, durchaus positiv.

Von einem “für alle durch und durch guten Ergebnis” spricht Buchmayr im Interview mit dem ORF Oberösterreich. Zur Doppelspitze Felipe-Lunacek sagte die Landessprecherin der Grünen in Oberösterreich, dass es „durchaus Sinn macht die Positionen zu teilen“. Nachdem Europa in diesem Wahlkampf ein ganz wichtiges Thema sein werde, sei Ulrike Lunacek als „versierte und ganz, ganz erfahrene Europapolitikerin“ wichtig und die Tirolerin Ingrid Felipe bringe die Perspektive der Länder mit an die Bundesspitze.

Maria Buchmayr im Gespräch mit ORF-Redakteur Gernot Ecker:

Auf den Einwand, ob es im Wahllkampf wirklich so wichtig sei, auf Europa und die EU zu setzen, wenn die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber der EU derzeit nicht die beste sei, sagt Buchmayr: „Ein starkes Europa garantiert natürlich auch ein Österreich, in dem man gut leben kann, wenn es um den Zusammenhalt in der Gesellschaft geht. Ohne eine gut funktionierende, geeinte EU ist es auch in den Nationalstaaten ganz schwierig. Genau das werden wir den Menschen im Wahlkampf auch näherbringen. Das ist auch der Garant dafür, und das muss man immer wieder betonen, den Rechten, die in ganz Europa im Vormarsch sind, wirklich Einhalt zu gebieten.

