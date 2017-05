RL-Mitte: Gurten schlägt LASK Jrs. auswärts

Das Derby der LASK Juniors gegen Gurten ging an die Innviertler, jenes von St. Florian gegen Grieskirchen endete remis. Vorwärts spielte daheim remis, Stadl-Paura verlor. OÖ-Liga: Bad Schallerbach zeigte auf, WSC Hertha gerettet.

Durch Tore von Belem in der 58. Minute und Zirnitzer sicherten sich die Innviertler im Stadion Traun gegen die Spielgemeinschaft Pasching/LASK Juniors einen 2:0-Erfolg.

Remis in St. Florian und Steyr

Beim Derby St. Florian – Grieskirchen ging das Schlusslicht durch Neuböck schon in der 13. Minute in Führung, Bytyci gelang in der 53. Minute der Ausgleich für die Gastgeber. Acht gelbe Karten, je vier auf beiden Seiten, zeigen, dass es eine „bunte“ wie auch enge Partie war.

Vorwärts Steyr geriet daheim in der 8. Minute gegen Kalsdorf in Rückstand, konnte in der 68. Minute den Ausgleich erzielen, der auch den Endstand bedeutete.

Stadl-Paura verliert nach Pausenführung

Stadl-Paura verliert nach Pausenführung gegen Deutschlandsberg, nach dem Mario Petter bis zur 41. Minute das komfortable 2:0 erzielt hatte, ließen die Steirer in der 45. Minute noch den Anschlusstreffer und in der 84. und 87. Minute die Tore zum Ausgleich und zum Sieg folgen.

RL-Mitte, 27. Runde

Freitagabend

Pasching/LASK Jrs. – Gurten 0:2 (0:0)

St. Florian – Grieskirchen 1:1 (0:1)

Vorwärts – Kalsdorf 1:1 (0:1)

Stadl-Paura-Deutschlandsberg 2:23 (2:1)

Klagenfurt - Weiz 2:2 (1:0)

Wolfsberg – Lafnitz 2:2 (1:1)

Allerheiligen – Gleisdorf 1:1 (1:0)

Sonntag

14:00 Sturm Amateure – Hartberg

OÖ-Liga, 27. Runde

Bad Schallerbach zeigt auf, WSC Hertha gerettet

Bad Schallerbach überrascht mit einem 3:2-Auswärtssieg in Linz bei Union Edelweiß. WSC Hertha hat nach dem 1:0-Sieg in Perg drei Runden vor Schluss neun Punkte Vorsprung auf den vorletzen Abstiegsplatz, den Bad Schallerbach hält. Die Schallerbacher haben zum Drittletzten St. Marienkirchen (spielt am Samstag) auf zwei Punkte aufgeholt und noch Chancen auf den Klassenerhalt.

Das Gastspiel des Meisters Vöcklamarkt in Weißkirchen musste wegen eines Unwetters abgebrochen werden.

Freitagabend

FC Wels – St. Martin/Mkr 1:0 (1:0)

Edelweiß – Bad Schallerbach 2:3 (1:1)

Perg – WSC Hertha 0:1 (0:0)

Weißkirchen – Vöcklamarkt (Abbruch/Witterung)

Samstag

17:00 Bad Ischl – Gmunden

17:00 St. Marienk/P. – Micheldorf

Sonntag