Mädchen in Schule vor Suizid gerettet

In Bad Ischl haben Lehrer zwei Mädchen gerettet, die sich nach dem Vorbild einer Internet-TV-Serie das Leben nehmen wollten. Eine der beiden 13-Jährigen war bereits kurz vor dem Ersticken. Beide Mädchen konnten gerettet werden.

Es sei dem Klassenvorstand der beiden zu verdanken, dass sie noch leben, sagt Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer. Die 13-Jährigen hätten am Mittwoch bei dem Klassenvorstand ein Kuvert mit einer Entschuldigung abgegeben. „Der Lehrer hätte den Brief nicht sofort öffnen müssen, hat aber gespürt, dass etwas los ist“, so Enzenhofer.

In Toilette gefunden

Als der Pädagoge den Umschlag öffnete, fand er darin die Suizid-Ankündigung der Mädchen. Der Lehrer schlug sofort Alarm, woraufhin sich die gesamte Belegschaft der Schule auf die Suche machte. In der Toilette wurden die Lehrer schließlich fündig - und das keinen Augenblick zu früh: Eine der 13-Jährigen war kurz davor zu ersticken, die andere blutete stark.

APA/Roland Schlager

Dank rascher Erste-Hilfe-Maßnahmen eines Lehrers konnte die Schülerin gerettet werden, wie der Landesschulratspräsident schildert: „Die Schule ist sehr groß, aber sie wurden rechtzeitig auf einer Toilette gefunden. Es hätte nicht mehr lange dauern dürfen.“

Internet-TV-Serie als mögliches Vorbild

Beide Mädchen seien inzwischen außer Lebensgefahr. Ihr Versuch, sich das Leben zu nehmen, soll offenbar von einer Netflix-Serie inspiriert gewesen sein, gaben sie an. Es sei schockierend, dass es solche Serienproduktionen gebe, sagt Enzenhofer. Er hat am Freitag ein Krisentreffen mit der Polizei und der Jugendanwaltschaft einberufen, um über Gegenmaßnahmen zu beraten.

Die Netflix-Serie löste schon in den vergangenen Wochen weltweit Diskussionen aus. In Neuseeland wurde sie unter Jugendverbot gestellt. Mehr dazu in „New Zealand bans under-18s from watching suicide drama without adult“ ​ (Guardian-Artikel)

Link: