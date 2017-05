Grünen beraten: Anschober möglicher Nachfolger

Die Grünen beraten am Freitag in Salzburg, wie es nach dem Rücktritt von Parteichefin Eva Glawischnig weitergeht. In Salzburg trifft sich der erweiterte Bundesvorstand. Genannt wird auch immer wieder Grüner Landesrat Rudi Anschober.

Aus Oberösterreich kommen unter anderem Landesparteichefin Maria Buchmayr, Landesrat Rudi Anschober, Klubobmann Gottfried Hirz oder die Landtagsabgeordneten Severin Mayr und Stefan Kaineder.

Neu oder bewährt?

Es wird kein leichter Job für den neuen Obmann/-Frau. Zuletzt ging es bei der Führung der Grünen chaotisch zu: Parteiinterne Turbulenzen, wie man sich zwischen Mitregieren und Opposition positionieren soll dann auch der Rausschmiss der Parteijugend. Ein Wahlkampf steht bevor, in dem man neben Kern, Kurz und Strache unter die Wahrnehmungsgrenze abzurutschen droht.

Bewährt oder ganz neu: Das ist wohl die Frage, die sich der erweiterte Bundesvorstand heute in Salzburg stellen wird. Ganz neu wäre wohl Ingrid Felipe. Die Tiroler Grünenchefin ist 38 Jahre alt, stellvertretende Landeshauptfrau und Umweltlandesrätin. Sie steht eher Mitte-Links als linksaußen und hat eine ausgezeichnete Gesprächsbasis mit der ÖVP in Tirol.

Und bei den Bewährten? Da fällt immer wieder der Name Ulrike Lunacek. Die 59-jährige EU-Abgeordnete aus Krems könnte die Grünen als Übergangschefin in die Wahl führen, in der es für die Partei vor allem darum geht, nicht zwischen SPÖ, ÖVP und FPÖ aufgerieben zu werden.

Aber auch Umweltlandesrat Rudi Anschober wird derzeit als möglicher Parteichef genannt. Erfahrung in Wien hat er ausreichend: Anschober saß viele Jahre im Parlament, bevor er in die Landespolitik wechselte. Anschober war der erste Grüne Landesrat in Österreich mit entsprechenden österreichweiten Bekanntheitswerten - das können nach dem Abgang von Eva Glawischnig nur wenige Grünpolitiker von sich behaupten.

Einen Notariatsakt, sicher in Oberösterreich zu bleiben, werde er nicht abgeben, so Anschober noch am Donnerstag auf die Frage, ob er sich einen Wechsel nach Wien vorstellen kann. Das heizt die Spekulationen natürlich noch mehr an.

Trennung der Ämter möglich

Zwei Dinge sind am Freitag offen: ob es allen voran zu einer Entscheidung kommt. Der Bundeskongress der Grünen ist erst am 25. Juni. Außerdem noch unklar ist, ob der zu kürende Parteichef oder die Chefin auch Spitzenkandidat oder -kandidatin für die Wahl wird. Eine Trennung der Ämter ist durchaus möglich.

