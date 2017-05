30 Jahre Salzkammergut Festwochen Gmunden

Heuer sind es 30 Jahre, dass es die Salzkammergut Festwochen Gmunden gibt. Aus der einstigen kleinen Veranstaltungsreihe ist im Laufe der Jahre ein Ganzjahresprogramm geworden. Gefeiert wird das Jubiläum unter anderem mit Philip Glass.

Die Salzkammergut Festwochen Gmunden haben sich in den vergangenen 30 Jahren zum größten Festival Oberösterreichs emporgearbeitet, das rund 15.000 Besucher in den Sommermonaten an den Traunsee lockt. Und zwar mit einer Mischung aus klassischer und zeitgenössischer Musik, Literatur, Jazz und Weltmusik, Ausstellungen, Vorträgen und einem Kinderprogramm.

„Wollte immer ein Mehrspartenfestival“

Seit 20 Jahren leitet Jutta Skokan die Geschicke des Festivals, und bereits zu Beginn ihrer Intendanz wollte sie mehr als nur ein Klassikfestival sein: "Ich wollte von Anfang an ein Mehrspartenfestival, wo sich verschiedenste Besucher wiederfinden. Und diese Rechnung ist aufgegangen.“

Ein Fest für Barbara Frischmuth

Aufgegangen dürfte auch der Literaturschwerpunkt sein, denn diesen gibt es heuer zum zehnten Mal. Heuer unter anderem mit Kurt Palm, Franzobel, Franz Schuh – und: einem Fest für Barbara Frischmuth, die einen Teil ihrer Schulzeit im Klosterinternat in Gmunden verbrachte und später das Buch „Die Klosterschule“ verfasste.

Christian Jungwirth

„Lesung im Kloster vor 20 Jahren undenkbar“

Und zum Glück sei heutzutage möglich, was vor 20 Jahren undenkbar war, so Skokan: „Als ich begann, bin ich natürlich sofort zum Kloster gegangen mit dem Vorschlag, dass dort Barbara Frischmuth lesen sollte. Aber das ging gar nicht. Da waren sie nicht soweit, dass sie sich geöffnet hätten, weil eben der Inhalt des Buches nicht so war, wie sie es sich gewünscht hätten. Aber heute ist alles möglich.“

Landestheater /Fernando Aceves

Glass-Konzert mit Davies und Namekawa

Ein musikalischer Höhepunkt sei für sie heuer sicher das Galakonzert des amerikanischen Komponisten Philip Glass gemeinsam mit Dennis Russell Davies und seiner Frau Maki Namekawa. Im Jazz- und Weltmusikbereich werden unter anderem Harry Sokal, Agnes Palmisano, das David Murray Quintet oder auch Michael Heltau & Wiener Theatermusiker zu hören sein. Beginn des Sommerprogramms der Salzkammergut Festwochen Gmunden ist am 25. Juni.

