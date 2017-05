Mit Drohnen Rehkitze retten

Ein neues Einsatzgebiet für Drohnen haben Techniker und Jäger entdeckt. Sie finden aus 100 Metern über dem Boden Rehkitze, die sich im hohen Gras verstecken, und der Gefahr ausgesetzt sind, von Mähern getötet zu werden.

Damit sie nicht wenige Stunden oder Tage nach ihrer Geburt qualvoll sterben müssen, werden immer wieder Rehkitze mit großem Aufwand gesucht und in Sicherheit gebracht. Seit über 40 Jahren retten der Alt-Bürgermeister von Bad Zell (Bezirk Freistadt) Ernst Moser und seine Mitstreiter, in Zusammenarbeit mit dem Landesjagdverband, Rehkitze.

ORF

Drückerinstinkt bei Rehkitzen

„Die Kitze, die so bis zu zehn Tagen alt sind, liegen wie ein Kartofferl im Gras, die kann man aufheben, sie rühren sich nicht.“ Der sogenannte Drückerinstinkt sei ein angeborenes Verhalten, hingegen „die Mähwerke sind nicht in der Evolution eingeplant“, so Moser.

Nun erhalten die engagierten Jäger und Bauern Unterstützung aus der Luft: Mit einer ferngesteuerten Drohne, die mit einer hoch auflösenden Wärmebildkamera ausgestattet ist, überfliegen sie die Wiesen, die gemäht werden sollen, gleichzeitig aber auch neugeborenen Rehkitzen als Versteck dienen.

ORF

Erfahrung nötig

In einer Höhe von 100 Metern überfliegt die Drohne mit rund 30 Kilometer pro Stunde die Wiesen und erkennt auch kleinste Wärmequellen, die in schwarz-weiß deutlicher zu erkennen seien als in Farbe. Den Prototyp hat Richard Koch gebaut, der seit Jahren auch für ORF-Produktionen im Einsatz ist. Um diese Drohnen zu fliegen müssten die Piloten schon Erfahrung haben. „Er muss ja die Wiesen in möglichst gleichmäßigen, schmalen Streifen abfliegen können.“

ORF

Nicht nur die Jägerschaft ist daran interessiert, dass möglichst keine Kitze beim Mähen getötet werden. Denn über die gehäckselten Teile gelangen Bakterien und Leichengift ins Silofutter, die zum Tod von Kühen führen können.

Noch kommt eine Drohne auf mehrere tausend Euro. Da die Technik immer billiger wird, könnten in Zukunft Jäger in allen Landesteilen mit derartigen Drohnen ausgestattet werden, um schnell reagieren zu können und möglichst viele Rehkitze die kritischen ersten Tage überleben.