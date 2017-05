Ehemann rettete bettlägerige Frau vor Feuer

In Wilhering (Bezirk Linz-Land) ist am Donnerstag aus noch unbekannter Ursache im Obergeschoß eines Wohnhauses ein Brand ausgebrochen. Der Mann konnte seine bettlägerige Frau auf den Balkon retten.

Der Brand war im Bereich der Küche entstanden. Es entstand starker Rauch, sodass der Pensionist sich bemühte, seine Frau auf den Balkon zu bringen, was ihm auch gelang, so Einsatzleiter Christian Kaltenböck von der Feuerwehr Schönering. Beim Eintreffen habe man das Ehepaar bereits am Balkon in der frischen Luft angetroffen.

laumat.at / Matthias Lauber

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Auf dem Balkon sei das Ehepaar von der Feuerwehr erstversorgt worden, weitere Hilfsmaßnahmen seien dann vom Roten Kreuz und Notarzt unternommen worden. Die Bergung des Ehepaars erfolgte durch das mittlerweile rauchbefreite Stiegenhaus. Der Mann und seine Frau seien laut Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.