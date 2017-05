Neue „Spinnerei“ in Traun vor Eröffnung

Mit der Eröffnung der „Spinnerei“ entsteht in Traun ein neues Zentrum für Kultur. 5,2 Mio. Euro kostet der Neubau am neuen Standort im Kulturpark Traun gleich neben dem Wasserschloss. Am Freitag beginnt der offizielle Eröffnungsreigen.

Was vor 20 Jahren in einem Fabrikssaal in einer früheren Weberei begonnen hat, ist heute zu einem beachtlichen Kulturbetrieb herangewachsen. Auf 1.500 Quadratmetern ist in der neuen Spinnerei viel Platz für Bühnenkunst, Konzerte sowie allerlei andere Projekte und Veranstaltungen.

Platz für bis zu 1.000 Gäste

Eine mutige Entscheidung, den gläsernen Neubau dezidiert als Kulturbau auszuschildern. Eine Entscheidung, die den oberösterreichischen Zentralraum kulturell und damit auch die heimische Kunstszene entscheidend prägen wird. Der Neubau, der bis zu 1.000 Gästen Platz bietet, soll die Einnahmen des Kulturpark Traun entscheidend steigern.

Resetarits, Wecker und Ambros am Wochenende

Nach der offiziellen Eröffnung am Freitag, wartet am Wochenende mit Lukas Resetarits, Konstantin Wecker und Wolfgang Ambros sowie lokalen Größen ein dichtes Eröffnungsprogramm auf die Besucher.

