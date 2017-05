Erste Wohngruppe für essgestörte Jugendliche

Die österreichweit einzige Wohngruppe für Jugendliche, die an Esstörungen leiden, wurde in Linz eröffnet. Oft sind deren Eltern mit der Situation völlig überfordert, und genau da setzt die neue Einrichtung des Diakoniezentrums Spattstraße an.

Die Jugendlichen sind zwölf Jahre und älter und hauptsächlich junge Mädchen mit Bulimie oder Magersucht. Sie haben oft schon längere Krankenhausaufenthalte hinter sich und versuchen jetzt einen Weg aus der Essstörung zu finden. Gerade in dieser Phase ist medizinische und therapeutische Unterstützung notwendig.

Betreuung rund um die Uhr

In der neu eingerichtet Wohngruppe in der Willingerstrasse in Linz werden die Betroffenen, die oft auch unter Depressionen leiden, rund um die Uhr betreut. „Ein Bereitschaftsdienst kümmert sich um sie auch in der Nacht. Dann können wir sie wirklich in jeder Krisensituationen betreuen", sagt die Wohngruppenleiterin Verena Rameseder.

Derzeit hat die Gruppe KAYA Platz für acht Personen. Das Gebäude wurde jetzt völlig renoviert.

Platz für schwierige Kinder

Auch eine weitere Gruppe ist dort untergebracht. Die Gruppe mit dem Namen „Challenge“ kümmert sich um Kinder ab acht Jahren, bei denen aufgrund ihres schwierigen Verhaltens Eltern oder Schule überfordert sind. Insgesamt neun Kinder und Jugendliche wohnen hier und können jetzt nach der Renovierung in einem modernen Umfeld betreut werden. „Unser Ziel ist es, die Betreuten wieder zurück in die Familie zu führen", sagt der Sozialpädagoge Thomas Mayr, "Die Familie bleibt auch hier der Mittelpunkt: Wir stehen im engen Kontakt mit den Familienmitgliedern“

Finanziert werden die Plätze vom Land Oberösterreich. Den Betroffenen aus Oberösterreich entstehen dadurch keine Kosten. Das komplett renovierte Gebäude, wurde am Mittwoch offiziell eröffnet. Die österreichweit einzige Wohngruppe für Jugendliche mit Essstörungen wird von acht auf 16 Plätze aufgestockt, sodass die Einrichtung auch anderen Bundesländern zugänglich gemacht werden kann.

