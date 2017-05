Fluggast randalierte – Zwischenstopp in Linz

Ein alkoholisierter und aggressiver Fluggast zwang den Piloten einer Ryanair-Maschine Dienstagabend zu einem ungeplanten Zwischenstopp auf dem blue danube airport Linz-Hösching. Nach einer knappen Stunde konnte der Flug fortgesetzt werden.

Das Flugzeuge startete in Sofia (Bulgarien) mit der Zieldestination London. Doch in der Luft begann der betrunkene 46-Jährige zu randalieren. Aus Sicherheitsgründen landete die Boeing 737 gegen 22.30 Uhr in Linz, so Ryanair gegenüber dem ORF OÖ.

„Wollte in London spazieren gehen“

Eine kuriose Geschichte hat der 46-jährige Bulgare am Mittwoch bei seiner polizeilichen Einvernahme erzählt. Der Arbeitslose wollte nach London fliegen, um dort spazieren zu gehen. Doch schon auf dem Flughafen kaufte er sich eine Flasche Ouzo und trank diese auch nach und nach aus.

Doch der Alkohol dürfte dem 46-Jährigen nicht gut bekommen sein. Denn in der Luft geriet er mit anderen Fluggästen in Streit, war aggressiv und randalierte. Dabei hat er sich auch eine alte Verletzung an der Hand wieder aufgerissen. Die Wunde blutete so stark, dass einige Crewmitglieder und auch Passagiere blutige Spuren auf ihrer Kleidung hatten.

Polizei wartete in Linz

Auf dem Linzer Flughafen warteten bereits Polizisten und holten den 46-Jährigen aus dem Flugzeug, der dabei keinen Widerstand leistete. Die Wunde wurde in einem Linzer Spital behandelt. Derzeit soll der Bulgare im Neuromed Campus des Uniklinikums sein.

Der Randalierer wird wegen vorsätzlicher Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt angezeigt. Die Maschine konnte nach 50 Minuten weiter in Richtung London fliegen.