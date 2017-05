Niedrigste Scheidungsrate in OÖ

In Oberösterreich wird weniger geheiratet, aber auch wenig geschieden. Die Zahl der Hochzeiten ist 2016 leicht zurückgegangen. Dafür ist die Scheidungsrate in Oberösterreich - bundesweit gesehen - die niedrigste.

Österreichweit werden vier von zehn Ehen wieder aufgelöst, am höchsten ist die Scheidungsrate in Wien. Dort scheitert fast jeder zweite Bund fürs Leben. Fast die Hälfte aller Trennungen passieren während der ersten zehn Ehejahre, aber auch lange Beziehungen sind keine Garantie für ewiges Eheglück.

Scheidungsrate von 35,8 Prozent in Oberösterreich

25 Paare haben sich nach der Goldenen Hochzeit scheiden lassen. Vergleichsweise niedrig ist aber die Scheidungsrate in Oberösterreich: hier liegt sie bei 35,8 Prozent, das ist der niedrigste Wert aller Bundesländer. Dafür läuten auch die Hochzeitsglocken in Oberösterreich nicht mehr so häufig.

APA/dpa/Patrick Pleul

Zwei Prozent weniger Eheschließungen

Laut Statistik Austria ist die Zahl der Eheschließungen im vergangenen Jahr um knapp zwei Prozent zurückgegangen - im Gegensatz zum gesamtösterreichischen Trend. 7.200-mal haben im Vorjahr in Oberösterreich die Hochzeitsglocken geläutet, dazu kommen noch knapp 500 Hochzeiten von Oberösterreichern im Ausland.

Im Durchschnitt mehr als ein Kind bei Heirat

Die Frischvermählten haben im Durchschnitt schon mehr als ein Kind, wenn sie sich das Jawort geben. Somit haben im vergangenen Jahr mehr als 3.700 Kinder in Oberösterreich mit ihren Eltern oder zumindest mit einem Elternteil - sozusagen - mitgeheiratet.

