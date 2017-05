Anteil an Elektroautos wächst ständig

Der Anteil der Elektroautos an den in Oberösterreich verkauften Pkws ist noch klein - doch er wächst ständig. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden so viele E-Autos verkauft wie noch nie. Ein Minus gibt es hingegen bei Diesel-Fahrzeugen.

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, könnte man mit Blick auf die Anmeldezahlen bei Elektroautos denken. Knapp 20.000 Autos sind in den ersten vier Monaten 2017 in Oberösterreich neu zugelassen worden. Gerade einmal 276 davon hatten Elektroantrieb, das sind 1,4 Prozent.

Kontinuierlicher Anstieg

Der Trend ist allerdings eindeutig: Seit dem Jahr 2010 ist diese Zahl kontinuierlich angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden um ein Sechstel mehr Elektroautos verkauft, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) - die meisten davon übrigens im Bezirk Linz-Land und in Linz. Die Klimabilanz dieser Fahrzeuge sei weit besser als jene von Diesel- oder Benzin-Pkw.

APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Auch mehr Benziner zugelassen

Schaut man sich die österreichweiten Daten der Statistik Austria zu Auto-Neuzulassungen genauer an, fällt auf, dass auch die Zulassungen von Benzinern zugenommen haben, im April zum Beispiel um 14,2 Prozent. Bei Dieselautos - jedes zweite neu zugelassene Auto ist bisher so angetrieben worden - kam es aber zu einem Einbruch um 16,3 Prozent.

Neuzulassungsplus von 21,6 Prozent

Das größte Plus gab es auch österreichweit bei den Elektroautos: Sie verzeichneten im April ein Neuzulassungsplus von 21,6 Prozent. Das bedeutet, dass von 30.200 Neuzulassungen 423 einen Elektroantrieb haben.