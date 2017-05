Pkw blieb in Radweg stecken

In eine aussichtslose Lage hat sich am Sonntag in Ebelsberg ein stark alkoholisierter Lenker manövriert. Der 42-Jährige hatte versucht, mit seinem Auto am Radweg die Traunbrücke zu befahren. Doch der Mann blieb mit dem Pkw stecken.

Die Autotüren brachte der Lenker nur mehr zehn Zentimeter weit auf. Der Alkolenker musste seinen Wagen über den Kofferraum verlassen. Die Linzer Berufsfeuerwehr konnte den Pkw bergen und wieder auf die Straße bringen.

Berufsfeuerwehr Linz

Mehr als zwei Promille Alkohol im Blut

Für den betrunkenen Lenker hat die Fahrt ein Nachspiel. Der Linzer hatte nämlich mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Er musste den Führerschein abgeben.