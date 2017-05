Zwei Tote bei Verkehrsunfällen

Zwei junge Autolenker sind am Sonntag bei Verkehrsunfällen getötet worden. Ein 22-Jähriger war mit seinem Pkw in Gaflenz gegen eine Betonmauer geprallt, in Hargelsberg fuhr ein 25-jähriger Linzer frontal gegen ein Tunnelportal.

Bei dem Unfall in Gaflenz (Bezirk Steyr-Land) war ein 22-jähriger Autolenker aus Waidhofen an der Ybbs auf der Weyerer Straße (B121) von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Betonmauer geprallt. Der junge Mann musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er starb wenig später im Linzer Unfallkrankenhaus.

Frontal gegen Tunnelportal

Tödlich hat Sonntagabend auch ein schwerer Unfall in Hargelsberg (Bezirk Linz-Land) für einen 25-jährigen Linzer geendet. Der Mann war mit seinem Auto frontal gegen das Portal eines Tunnels gekracht und noch an der Unfallstelle verstorben.

laumat.at/Matthias Lauber

Das Fahrzeug wurde völlig zerstört. Die Aufräumarbeiten nach dem Verkehrsunfall dauerten mehrere Stunden.