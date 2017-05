Stelzer zu neuem ÖVP-Chef Sebastian Kurz

Der ÖVP-Parteivorstand hat in einer Sitzung am Sonntag Sebastian Kurz einstimmig zum neuen Obmann designiert. Landeshauptmann Thomas Stelzer hatte ihm bereits im Vorfeld die volle Unterstützung zugesagt.

Für den neuen Weg, den Kurz nun beschreiten will, brauche er auch den vollen Spielraum, begründet Thomas Stelzer seine Unterstützung im Interview mit ORF OÖ Redakteur Klaus Obereder. Deshalb akzeptiere er die Bedingungen, die Kurz vor Übernahme stellte: „Die ÖVP braucht einen starken Obmann“, so Stelzer.

Landeshauptmann Stelzer (ÖVP) über Sebastian Kurz Thomas Stelzer hat bereits vor der Kür betont, dass er voll hinter Kurz stehe.

Dass damit die Macht der Landeshauptleute und der Bünde innerhalb der ÖVP massiv beschnitten werde, würde Stelzer nicht stören: „Wir sind eine neue Generation, da braucht es neue Wege, über die man sich bisher nicht drüber getraut hat.“ Es sei jedoch ein gemeinsamer Weg, betont Stelzer im Interview.

Der ÖVP-Bundesparteivorstand war am Sonntag in der Politischen Akademie in Wien-Meidling zusammengetroffen. Nach dreieinhalb Stunden war Sebastian Kurz zum neuen Obmann gekürt. Alle seine Bedingungen wurden einstimmig akzeptiert. Mehr dazu: Kurz übernimmt die Ruder in der ÖVP (news.ORF.at)

Damit steht der ÖVP ein Umbruch bevor: Die Partei soll bei der nächsten Wahl als „Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei“ antreten.

