Urfahraner Markt: So viel soll das Parken kosten

Infrastrukturstadtrat Markus Hein (FPÖ) hat die Kosten für die Gebührenparkzone am Urfahraner Jahrmarktgelände in Linz präsentiert. Eine Tageskarte soll drei Euro kosten. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag soll dazu ein Grundsatzbeschluss fallen.

Drei Euro pro Tag, zwei Euro für fünf Stunden, 365 Euro für eine Jahreskarte: Das sind die vielleicht drei wichtigsten Zahlen rund um das Gebührenparken am Jahrmarktsgelände in Linz-Urfahr. Der Linzer Infrastrukturstadtrat Markus Hein (FPÖ) hat ersten Details präsentiert. Ab Sommer soll kassiert werden.

Hein hofft auf mehr Fahrgemeinschaften

Sieben Parkautomaten werden bereits umprogrammiert und sollen aufgestellt werden. Von den 1.000 Parkplätze werden 245 für Dauerparker mit Jahreskarte reserviert sein, der Rest für Tages- und Stundenparker.

FPÖ-Stadtrat Hein hofft, drei Fliegen mit einem Streich zu erwischen: Er will Pendler dazu bringen Fahrgemeinschaften zu bilden, sie zum Umstieg auf Bus und Bahn bringen und Druck ausüben, damit Park & Ride Anlagen rund um Linz errichtet werden. Dafür ist auf Landesebene übrigens sein Parteikollege Landesrat Günther Steinkellner zuständig. Der Grundsatzbeschluss für die Gebührenzone am Jahrmarktgelände soll am Donnerstag im Linzer Gemeinderat fallen.

SPÖ signalisiert Zustimmung

Die SPÖ als stärkste Fraktion signalisiert ihre Zustimmung, bestätigt Klubchef Stefan Giegler. Vor vier Jahre habe die SPÖ schon einen Gebührenzone gefordert, ergänzt Giegler. Genau müsse man aber schauen, dass die Pendler, die jetzt am Jahrmarktgelände parken, nicht in Wohngebiete ausweichen. In der kommenden Woche beginnt die SPÖ eine Tour, um das Parken in diesem Gebiet zu thematisieren. Widerstand gegen die Parkgebühren kommt von einer überparteilichen Pendlerallianz aus dem Mühlviertel.

