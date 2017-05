Junge Kicker während Fußballspieles bestohlen

In Spital am Pyrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems) wurde eine Jugendmannschaft während eines Fußballspiels beraubt. Bargeld und Mobiltelefone im Wert von 3.500 Euro wurden aus den Umkleideräumen gestohlen.

Die jungen Spieler der Heimmannschaft bemerkten den Diebstahl in der Pause. In den Umkleidekabinen fehlten Handys und Bargeld im Wert von rund 3.500 Euro.

Auffälliges Trio beobachtet

Zeugen beobachteten laut Polizei drei junge Personen mit südländischem Aussehen, die sich während des Spiels im Bereich der Umkleidekabinen aufhielten.

Das Trio flüchtete mit einem hellblauen Pkw mit spanischem Kennzeichen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb laut Polizei aber erfolglos.