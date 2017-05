150 Strohballen fingen Feuer

Auf einer Wiese in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) hat am Sonntag kurz nach Mitternacht ein Stapel mit 150 Strohballen Feuer gefangen. Ein stundenlanger aufwändiger Feuerwehreinsatz war notwendig.

Die 150 Strohballen, die pro Stück bis zu 250 Kilo schwer sein können, waren auf der sogenannten Pullinger Wiese in Unterlandshaag aufgestapelt. Kurz nach Mitternacht ist dieser Stapel aus noch nicht bekannter Ursache in Brand geraten.

4.500 Euro Schaden

Sechs Feuerwehren mit 125 Mann waren im Löscheinsatz. Alle Strohballen mussten mittels Traktor vom Stapel gehoben und auf der angrenzenden Wiese zerteilt werden, um den Brand zu löschen. Der Einsatz dauerte bis 4.00 Uhr.

Phillip Prokesch/FF Landshaag

Die Nachlöscharbeiten werden laut Einsatzleiter Roland Mittermayr von der Feuerwehr Landshaag aber noch den ganzen Sonntag andauern. Nachbarn waren auf den Brand aufmerksam geworden und alarmierten die Feuerwehr.

Personen sowie umliegende Gebäude waren durch den Brand laut Polizei nicht gefährdet. Der Schaden wurde auf rund 4.500 Euro geschätzt.