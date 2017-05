Stelzer unterstützt Kurz: „Wollen Neustart“

Sieben Bedingungen stellt Sebastian Kurz für die Übernahme der ÖVP. Bedingungen, die die Partei völlig verändern würden. Volle Unterstützung erhält Kurz von Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Die ÖVP muss in eine neue Zeit starten.“

Zusammengefasst verlangt Kurz, in Zukunft freie Hand in inhaltlichen und personellen Fragen zu haben. Außerdem will Kurz mit einer eigenen Liste antreten, die von der ÖVP unterstützt und getragen werden soll.

„Wir wollen mehr Wähler ansprechen“

Thomas Stelzer unterstütze die Forderungen voll und ganz, bestätigt der Landeshauptmann am Sonntag gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Wir wollen mit Sebastian Kurz in eine neue Zeit starten und viel mehr Wähler als bisher ansprechen. Ich traue Sebastian Kurz zu, die ÖVP und Österreich zu führen und daher muss auch er die Art und Weise vorschlagen, wie er sich das vorstellt."

Völlig überraschend sind die Forderungen für Stelzer wohl nicht gekommen. Es habe bereits im Vorfeld mit Kurz „intensive Gespräche geführt“ und er werde ihn bei seinen Vorschlägen unterstützen.

Dass die ÖVP in Zukunft als eine Liste von Kurz auftreten würde, sei für Stelzer eine Notwendigkeit: „Wir wollen eben noch mehr Menschen ansprechen. Außerdem ist die Liste ja getragen von der ÖVP.“

ÖVP müsse moderner werden

Kurz verlangt außerdem, dass die Landeslisten im Einvernehmen mit dem Bundesobmann erstellt werden sollten, der Bundesobmann soll ein Veto-Recht bekommen. Auch wenn das quasi eine Entmachtung der Landeshauptleute sein sollte, stimmt Stelzer dem wahrscheinlich neuen Bundesobmann auch in diesem Schritt zu: „Wir konnten wegen solcher Klischees die ÖVP bisher nicht modern gestalten. Wenn die Listen gemeinsam erstellt werden, ist ein Miteinander auch in Zukunft auf Bundesebene möglich. Daher wird keiner irgendjemanden nominieren, mit dem der Bundesparteiobmann nicht kann.“

Stelzer räumt allerdings ein, dass es ein mutiger Schritt ist. Aber: „Es ist ein Schritt, den wir jetzt brauchen.“ Die ÖVP solle einen neuen Weg gehen, und Stelzer sei zuversichtlich, dass der mit Sebastian Kurz klappen kann. Deswegen will Stelzer diese „überraschenden und unkonventionellen Wege“ auch mitgehen.

