Autolenkerin ließ verletztes Kind liegen

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag nach einer Kollision mit einem Mountainbike in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) den verletzten zehnjährigen Buben liegen gelassen. Die Frau wurde ausgeforscht, bestreitet laut Polizei aber beteiligt gewesen zu sein.

In einem Fall ließ die mutmaßliche Unfalllenkerin einen zehnjährigen Buben einfach auf der Straße liegen und stieg aufs Gas. Der Schüler hatte mit seinem Mountainbike eine Straße in Attnang-Puchheim überqueren wollen und war dabei von einem Auto erfasst worden. Er wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und blieb dort verletzt liegen.

Zeuge konnte Hinweis auf Auto geben

Das Auto wurde zwar kurz langsamer, hielt aber nicht an. Der Zehnjährige wurde ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht, ein Zeuge konnte unterdessen einen entscheidenden Hinweis auf das fahrerflüchtige Auto geben. Die Polizisten forschten eine 53-jährige Frau aus - in den Einvernahmen bestritt sie allerdings jede Beteiligung an dem Unfall. Die Frau wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, die polizeilichen Ermittlungen und vor allem die Spurensicherung sind noch nicht abgeschlossen.

E-Bike-Lenker niedergestoßen

Ein weiterer Fall von Fahrerflucht beschäftigt die Polizei: Im Bezirk Wels-Land ist ein 73-jähriger E-Bike-Fahrer auf einer Kreuzung vom Wagen eines 39-jährigen Mannes niedergestoßen worden. Der Autolenker hielt kurz an, gab dem Verletzten eine Telefonnummer und fuhr dann einfach weiter. Polizisten fanden wenig später das Unfallauto, das der Fahrer in der Nähe seiner Wohnung abgestellt hatte. Von dem Mann fehlt bisher allerdings jede Spur.