Leiche von vermisstem Salzburger gefunden

Am Freitag wurde bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Braunau eine Leiche gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen vermissten Salzburger handelt. Ein 28-jähriger Innviertler wurde festgenommen.

Der Fall des seit Juli vermissten 63-jährigen Salzburgers Roland Krenn könnte unmittelbar vor der Aufklärung stehen: Seit Juli 2016 wurde der Mann vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass es sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit um seine Leiche handelt.

Daniel Scharinger

28-jähriger Innviertler festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen wurde am Freitag das Haus in Haigermoos (Bezirk Braunau) durchsucht. In dem Stall wurden dann die menschlichen Überreste gefunden. Ein 28-jähriger Innviertler wurde während des Polizeieinsatzes auf dem selben Anwesen festgenommen.

Gewissheit müsse jetzt eine Obduktion am Montag bringen, sagt Polizeisprecher Michael Rausch. Auch die Todesursache ist noch nicht bekannt, der Leichnam dürfte bereits länger gelegen sein und weist starke Verwesungsspuren auf.

Flachgauer weiterhin in U-Haft

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten zuletzt drei Männer im Fall des vermissten Salzburgers im Visier. Ein 23-jähriger Flachgauer (Salzburg) sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft. Der Mann ist festgenommen worden, weil er von einem Nachbarn des schwer belastet wurde. Der Flachgauer habe dem Nachbarn erklärt, der wohlhabende Vermisste hätte sich eine Yacht gekauft und werde einige Monate nicht mehr auftauchen. Beweise hat die Polizei dafür bislang keine, im Gegenteil, der Reisepass des vermissten Geschäftsmanns lag in seiner Villa.

Weiters wurde gegen einen 28-jährigen Wirt und einen 55-jährigen Deutschen ermittelt. Bei dem 28-jährigen Wirt soll der Flachgauer einmal gearbeitet haben. Gegen ihn werde wegen Freiheitsentziehung im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Roland Krenn ermittelt, hieß es in Medienberichten.

