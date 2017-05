Bewusstlose Lenkerin aus Auto-Wrack gerettet

Eine 47-jährige Auto-Lenkerin ist am Freitagnachmittag in Perg in einen Bach gestürzt. Die Frau kam mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in den Bach.

Die Frau hätte keine Chance gehabt, sich selbst zu befreien. Sie hatte noch während der Fahrt Richtung Perg das Bewusstsein und so die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Auto stürzte die Böschung hinab in einen Bach.

fotokerschi.at

Ein Autolenker wurde Zeuge des Unfalls, reagierte sofort und rette die regungslose Frau aus dem Wrack ihres Autos.

Autolenker leisteten erste Hilfe

Weitere Autolenker leisteten erste Hilfe, während Rettung und Feuerwehr alarmiert wurden. Verletzt wurde die 47-Jährige in die Linzer Uniklinik eingeliefert, berichtet die Polizei. Ihr völlig demoliertes Auto wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr Perg aus dem Bach geborgen.