LASK remis, Blau Weiß verliert und bangt

Nach einem 1:1 gegen den KSV ist der Saison-Punkterekord für den LASK nicht mehr möglich. Innsbruck gelingt das 2:1 gegen BW Linz in der 95. Minute. Die Linzer brauchen aus zwei Runden noch einen Punkt zum Klassenerhalt.

Der LASK plante in der „TEG-Arena“ in Pasching mit einem Heimsieg die Basis für den Saison-Punktrekord der St. Pöltener aus dem Vorjahr zu brechen. Der FC Blau Weiß Linz wollte in Innsbruck punkten. Beide Ziele wurden nicht erreicht.

Freche Kapfenberger in der „TEG-Arena“

Bei den Schwarz-Weißen hütet Dmitrovic das Tor und muss sich bei einem Scharfschuss des Kapfenbergers Budnik erstmals auszeichnen. (9.). Der LASK agiert generell mit mehr Ballbesitz in der Anfangsphase, allerdings ohne den gefährlichen letzten Abschluss, die Steirer mit den gefährlicheren Offensiv-Nadelstichen gegen die ohne Ramsebner und Luckeneder spielende Linzer Abwehr.

LASK-Chancen mehren sich

Die Hausherren werden nach einer halben Stunde im Angriff konkreter. Erdogan fasst sich ein Herz, sein Distanzschuss springt vor KSV-Keeper Paul Gartler auf , der muss ich strecken, um die Linzer Führung zu vereiteln (31.), dann klärt Meusburger einen Schuss von Michorl (37.). Die Gäste bleiben durchaus dran. Vor dem Pausenpfiff passiert jedoch nichts mehr: 0:0.

Kapfenberg geht nach der Pause in Führung

Die Steirer kontern sich mit viel Elan vor das LASK-Tor, der Brasilaner Joao Victor trifft über die Innenstange zur KSV-Führung. Keine Chance für Dmitrovic (50.). Trainer Oliver Glasner reagiert und bringt mit Fabioano, Mayer und Miesenböck drei Neue. Die Linzer im Vorwärtsgang, heute klappen auch die sonst gefährlichen Standards nicht nach Wunsch. Und der KSV macht hinten dicht, bleibt aber in Kontern gefährlich.

Gartler mit dem verdienten Ausgleich

In der Schlussphase zeigt sich Trainer Glasner unzufrieden, treibt seine Elf an. René Gartler zeigt sich folgsam und trifft nach Eckball von Miesenböck per Kopf zum Ausgleich (82.).In der 87. Minute hat Fabiano den Siegtreffer am Fuß, scheitert aber. Der KSV vergibt durch Budnik den Sitzer zur Gästeführung (90.). Es bleibt beim 1:1.

Aufstellung LASK: Dmitrovic, Wiesinger, Boateng, Otavio, Ranftl, Michorl, Riemann (60./ Miesenböck), Erdogan, Gartler, Rep (60./Mayer), Raguz (60./Fabiano)

Frühe Führung von Blau Weiß Linz in Innsbruck.

Am Tivoli in Innsbruck versuchen die Hausherren mit starken Offensivaktionen, den Blau Weißen vom Anstoß weg das Leben schwer zu machen. Blau Weiß kommt nach einer Viertelstunde besser ins Spiel nach vorne.

Der erste schnelle Linzer Konter bringt auch die Führung durch den schnellen Tobias Pellegrini, der zwei Tiroler stehen lässt und trocken zum 1:0 abschließt (20.).

Die Tiroler reagieren durch Schimpelsberger, der knapp das Linzer Tor verfehlt (22.), Blau Weiß Linz kontert mit einer Chance von Falk, die knapp geklärt wird. Den nächsten gefährlichen Impuls von Falk auf Pellegrini verpasst der Torschütze in Top-Position knapp (37.). Der Linzer Keeper Hankic hält einen Tiroler Freistoß, ehe es mit 0:1 in die Pause geht.

Ausgleich der Tiroler nach der Pause

Nach Wiederbeginn drückt Innsbruck mit zwei Möglichkeiten an, der bislang nicht auffällige Torjäger Eler trifftt im dritten Versuch nach indirektem Freistoß aus der Distanz zum zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich (55.). Bei Blau Weiß kommt Pellegrini völlig freistehend um Zentimeter nicht an eine Flanke von Kerschbaumer. Statt Pellegrini kommt Kreuzer ins Spiel, Jackel ersetzt Falk.

Die Schlussminuten beginnen mit der Innsbrucker Brechstange auf den Sieg. Auf der Gegenseite fällt Kreuzer im Tiroler Strafraum. Die Linzer reklamieren Elfmeter, der Schiedsrichter winkt ab.

2:1 für Innsbruck in der 95. Minute

Hankic kann einen Freistoß von Eler noch parieren, Jamnig staubt jedoch zum 2:1 ab.

Jetzt darf im Freitagabend-Spiel der FAC gegen Wr. Neustadt nicht gewinnen. Dann sind die Linzer dennoch gerettet.

Aufstellung Blau Weiß: Hankic, Kerschbaumer, Maier, Gabriel, Haudum, Brandstätter, Hinum, Markovic (84./Mandangu), Blutsch, Falk (72./Jackel), Pellegrini (64./Kreuzer)

Sky Go Erste Liga, 34. Runde

LASK – Kapfenberg 1:1

Innsbruck – BW Linz 2:1

Horn – Wattens 2:3

Liefering-Lustenau 4:1

FAC-Wr. Neustadt 3:0

5 Klubs bangen - Letzte 2 Runden gegen den Abstieg

Die besten Karten für den Klassenerhalt haben Wr. Neustadt, Blau Weiß und Kapfenberg.

Für den FC Blau Weiß ist das nächste Match in Kapfenberg ein Schlüsselspiel. Ein Punkt muss aus den Spielen beim KSV und daheim gegen Liefering noch her. Für die Linzer spricht das klar beste Torverhältnis.

Der LASK kann Schützenhilfe leisten, empfängt noch den Vorletzten FAC und gastiert beim Schlusslicht Horn.

6. Wr. Neustadt 39 Pkt. Tv -18; : Lustenau (A), Innsbruck (H)

Lustenau (A), Innsbruck (H) 7. Blau Weiß 38 Tv - 3: Kapfenberg (A), Liefering (H)

Kapfenberg (A), Liefering (H) 8. KSV 38 Tv - 9: Blau Weiß (H), FAC (A)

Blau Weiß (H), FAC (A) 9. FAC 34 Tv - 11: LASK (A), KSV (H)

LASK (A), KSV (H) 10. Horn 33 Tv - - 11: Innsbruck (A), LASK (H)

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at