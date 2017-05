Kampagne gegen zu viel Alkoholkonsum

Etwa 200.000 Oberösterreicher trinken so viel Alkohol, dass ihnen früher oder später eine Abhängigkeit droht. Mit der Kampagne „Wie viel ist zu viel?“ will das Land OÖ auf kritisches Trinkverhalten aufmerksam machen.

Ziel der Kampagne „Dialogwoche Alkohol“ ist ein bewusster Umgang mit dem Alkohol, der nicht nur das eigene Leben, sondern auch ganze Familien zerstören kann.

Bewusstmachen des täglichen Konsums

Wie oft trinken Sie Alkohol, wie viele Tage trinken Sie keinen Alkohol, oder wie oft trinken Sie mehr als sechs Gläser an einem Abend? Mit einfachen Fragen wie diesen, kann das eigene Trinkverhalten besser eingeschätzt und unter Umständen rechtzeitig geändert werden, so Christoph Lagemann, Leiter des Instituts für Suchtprävention: „Es geht nicht um die Alkoholkranken, sondern darum, dass die Krankheit nicht schleichend entsteht. Also, dass man sich über den täglichen Alkoholkonsum bewusst wird.“

Angebot - auch für Angehörige

Die Alkoholberatungsstellen in ganz Oberösterreich werden in der Aktionswoche von 15. bis 21. Mai auf die Gefahren des kritischen Trinkverhaltens Hinweisen, so Thomas Schwarzenbrunner, Drogenkoordinator des Landes OÖ: „Es ist ein Angebot, nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige. Denn diese sind oft die ersten, die sich Veränderung wünschen.“

Fünf Prozent sind alkoholkrank

Etwa fünf Prozent der Oberösterreicher sind alkoholkrank. Bei neun Prozent hat das Trinken zumindest gesundheitsschädigende Folgen, so das Land Oberösterreich, das die Aktion gemeinsam mit der Gebietskrankenkasse und dem Institut für Suchtprävention durchführt, darauf verweist die Landesrätin für Bildung und Gesundheit, Christine Haberlander (ÖVP): „Es ist mir wichtig, dass wir uns auch bewusst machen, dass Erwachsene Vorbilder sind und durch ihr Trinkverhalten vielleicht den Jungen ein falsches Signal geben.“

Link: