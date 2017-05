Falsche Polizisten straften für Rasenmähen

In Leonding haben falsche Polizisten von einem Hausbesitzer Geld kassiert. Die beiden Männer, die Überwurfjacken mit der Aufschrift Polizei trugen, behaupteten, dass das Rasenmähen zu diesem Zeitpunkt verboten sei.

Die beiden Männer traten in einer uniformähnlichen Kleidung auf: dunkle Hosen, weiße Kurzarmhemden, dazu ebenfalls dunkle Überwurfjacken, auf denen in gelber Schrift „Polizei“ stand. Sie standen Samstagnachmittag plötzlich im Garten eines 49-jährigen Hausbesitzers, der gerade den Rasen mähte, und erklärten ihm, dass gegen ihn eine Anzeige vorliege.

35 Euro kassiert

Rasenmähen sei in Leonding an Samstagen nämlich nur bis 15.00 Uhr erlaubt - was nicht stimmt. Deshalb nahmen sie dem Mann eine Strafe in der Höhe von 35 Euro ab. Nun bittet die echte Polizei um Hinweise auf die beiden falschen Beamten: Sie waren 1,70 bis 1,75 Meter groß und etwa 30 Jahre alt.