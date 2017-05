Stelzer: Kurz künftiger Spitzenmann

Am Rande der LH-Konferenz in Alpbach (Tirol) hat der oö. LH Thomas Stelzer (ÖVP) nach dem Statement von Sebastian Kurz gesagt, dass er ihn als Spitzenmann in der ÖVP sehe und seine Forderungen - Neuwahlen, sowie inhaltliche und personelle Oberhoheit - unterstütze.

Stelzer sprach im Interview mit ORF-Redakteurin Simone Stribl von einem neuen Weg, mit einem neuen Team, das Sebastian Kurz definieren soll. Zu einer möglichen Zusammenarbeit in der Regierung sagte Stelzer, dass das die beurteilen müssten, die in der Koalition zusammenarbeiten: „Offensichtlich ist es so, dass man sagt‚ es geht nichts mehr weiter, daher folge ich hier der Einschätzung derer, die die Koalition Tag für Tag leben mussten.“

Das gesamte Interview von LH Stelzer

Freie Hand für Kurz bei Teamzusammenstellung

Damit die ÖVP eine mögliche Wahl erfolgreich schlagen könne, müsse Kurz bei der Auswahl seines Teams sozusagen freie Hand haben. Auf die Frage nach einem Oberösterreicher in der nächsten Bundesregierung, betonte Stelzer, dass man das gemeinsam Kurz festlegen werde.

Und auch die junge ÖVP stellt sich hinter Kurz. Es werde große Veränderungen geben müssen, wenn man nicht als Kleinstpartei enden wolle, so Landeschefin Claudia Plakolm.

