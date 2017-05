Staatsverweigerin erneut vor Gericht

Einen neuen Anlauf nimmt das Landesgericht Linz - denn eine 43-Jährige, die wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt ist, hat den ersten Termin Ende März platzen lassen. Sie erkenne das Gericht nicht an, so die Anhängerin des „Staatenbundes“ und verließ das Gebäude.

Die Beschuldigte soll seit vergangenen Oktober Mitglied einer staatsfeindlichen Verbindung sein. Diese weigert sich, die Republik Österreich, ihre Behörden und Gesetze anzuerkennen. Und so kam es auch zu der Anklage. Die 43-Jährige hatte wegen offener Forderungen Besuch vom Gerichtsvollzieher bekommen, doch anstatt zu zahlen drohte sie dem Rechtspfleger.

Erscheinen der Angeklagten fraglich

Für jeden Tag, den sie in Ersatzfreiheitsstrafen absitzen müsse, werde sie 200.000 Euro in Rechnung stellen, so die Frau. Ab 9.00 Uhr wird am Freitag der zweite Versuch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt abgehalten. Ob die 43-Jährige erscheinen wird und ob sie sich zu den Vorwürfen äußern wird, ist ungewiss.

Ohne Äußerung der Frau kein Urteil möglich

Fest steht allerdings, dass die Richterin kein Urteil fällen kann, wenn sich die Angeklagte nicht zu den Vorwürfen äußert. Dafür würde der Satz „ich verweigere die Aussage reichen“. Es gibt mehrere Szenarien: Sollte die Staatsfeindin nicht erscheinen, könnte sie polizeilich vorgeladen werden. Sollte sie sich erneut nicht zu den Anklagepunkten äußern und das Gericht nicht anerkennen, könnte die Richterin als letzte Konsequenz eine Untersuchungshaft verhängen.