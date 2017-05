Miba übernimmt Werk in Brasilien

OÖ. Industriezulieferer Miba übernimmt im Juni den brasilianischen Sinterkomponenten-Profi Mahle Metal Leve Miba Sinterizados komplett. Bisher war Miba schon zu 40 Prozent an dem Joint Venture mit der deutschen Mahle Gruppe beteiligt.

Das Werk in der Nähe von Sao Paulo wird unter dem Namen „Miba Sinter Brasil“ (MSB) geführt und beschäftigt 340 Mitarbeiter, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Presseaussendung mit. Es produziert Sinterkomponenten für die südamerikanische Automobil- und die weltweite Kompressoren-Industrie. Der Jahresumsatz beträgt rund 30 Mio. Euro.

Strategie des weltweiten Ausbaus

Bereits seit 1998 ist Miba mit Sitz in Laakirchen (Bezirk Gmunden) in einem Joint Venture an dem Unternehmen beteiligt, im Jahr 2013 hatte der Zulieferer seine Anteile von 30 auf 40 Prozent erhöht. „Strategisches Ziel ist es, weltweit überall dort mit Produktionsstandorten vertreten zu sein, wo es Wachstumschancen für unsere Kunden und damit für uns gibt“, erklärte Vorstandsvorsitzender Franz Peter Mitterbauer. Die Miba Gruppe hat auf vier Kontinenten eigene Werke mit mehr als 6.200 Mitarbeitern.

