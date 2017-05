Spuren zu Linzer Brandstifter

Die Ermittler des Landeskriminalamts dürften nun Spuren zu möglichen Brandstiftern der Kellerbrände in der Linzer Europastraße haben. Befragungen wären aber noch nötig, bevor die Polizei konkrete Angaben zu dem oder den Tätern machen kann.

Insgesamt 300.000 Euro Schaden hat der mutmaßliche Brandstifter in der Europastraße verursacht und unter den Bewohnern Angst und Schrecken verbreitet. Auf immerhin fünf Vorfälle blicken die Bewohner, sowie die Linzer Berufsfeuerwehr schon zurück. Spätestens nachdem die Polizei auch Brandbeschleuniger am Tatort gefunden hat, war klar, dass es sich um Brandstiftung handelt.

Brandserie begann am 2. April

Die mysteriöse Serie begann am 2. April und setzte sich am 14. und 21. April fort. In allen Fällen konnte das Feuer rechtzeitig und etwa zur selben Uhrzeit entdeckt werden. Viermal brannte es im Keller, zuletzt traf es etwa zehn Autos und ein Motorrad in einer großen Tiefgarage. Dort waren insgesamt etwa 85 Fahrzeuge abgestellt.

ORF/Robert Fürst

Befragungsergebnisse angekündigt

Schließlich musste die Feuerwehr in der Nacht auf 24. April zwei Mal hintereinander ausrücken. Nun haben die Ermittler mehrere Spuren zu Verdächtigen, einige Befragungen seien noch geplant heißt es.