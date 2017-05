WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner tritt zurück

Der Präsident der Wirtschaftskammer OÖ (WKOÖ), Rudolf Trauner, werde sein Amt aus Krankheitsgründen fünf Monate früher als geplant an Doris Hummer übergeben, so eine Medienaussendung am Mittwoch.

Bei Trauner (63) sei vor wenigen Tagen eine Parkinsonerkrankung diagnostiziert worden, heißt es in der Aussendung der Interessenvertretung. Die Ärzte hätten ihm geraten, sein tägliches Arbeitspensum deutlich einzuschränken, sagte Trauner. Daher habe er sich dazu entschlossen, sein Amt um fünf Monate früher zu übergeben.

13 Jahre Präsident der WKOÖ

Trauner steht sei 13 Jahren an der Spitze der WKOÖ. Er übernahm das Amt 2003 während der laufenden Funktionsperiode vom mittlerweile zum Landtagspräsidenten aufgestiegenen Viktor Sigl, der damals in die Landesregierung wechselte. 2005, 2010 und 2015 wurde Trauner wiedergewählt. Bei der WK-Wahl 2020 hätte er nicht noch einmal antreten dürfen, daher war eine Amtsübergabe an Hummer deutlich vor dem Urnengang geplant.