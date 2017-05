Ausstellung „verbindet pulsiert ermöglicht“

Die Galerie Forum am Welser Stadtplatz hat am Wochenende die Ausstellung „verbindet pulsiert ermöglicht“ begonnen. Kupferskulpturen, die an Sojasprossen erinnern, teilen sich die Räume mit Rennbahnen und anderen Pflanzen.

Es ist eine Gemeinschaftsausstellung der Künstler Clemens Fürtler, Gerhard Kaiser, Leopold Kogler, Josef Trattner und Manfred Wakolbinger – „die alle recht unterschiedlich in ihrer Herangehensweise und Arbeit sind“, so die Kuratoren. Die Altbauräume der Galerie sind mit Bildern, Objekten, Installationen gefüllt.

„Pflanzen auf Beinen oder Samenzellen“

Die rosaschimmernden Kupfer-Skulpturen des gebürtigen Oberösterreichers Manfred Wakolbinger sind teilweise über zwei Meter hoch – und der Betrachter fragt sich „sind es Pflanzen auf Beinen, Sojasprossen oder Samenzellen“? Er zeichne sobald er eine Idee hat, und das sei ziemlich oft, erzählte Wakolbinger im Gespräch mit ORF-Redakteurin Isabella Minniberger.

Diese Kupferarbeiten entstanden damit, dass er angefangen habe Eiformen zu zeichnen. „Es ist klar was man sich zu Eiern denkt – Ursprung des Lebens usw. – aber mich hat interessiert, warum ich immer Eier zeichne.“ Seine Recherche führte ihn zu Autors Peter Sloterdijk „Göttervögeln“, die auf dem Weg zum Himmel ihre Eier abwerfen und durch die Sonne ausgebrütet werden bis sie auf die Erde fallen. „So hab ich auch die Flugbahnen entworfen.“

Wakolbinger: „... Was da draus schlüpft geht auf zwei Beinen“

Wakolbingers Lieblingsmaterial ist Kupfer: „weil es ein faszinierendes Material ist – sich durch Korrosion verändert“. Die Patina könne man mit einem Schutzmantel vergleichen, „und das gefällt mir irgendwie in Bezug auf den Menschen“.

Wiener und nö. Künstler

Mit dem Material Schaumstoff arbeitet der Wiener Josef Trattner, der auch Mitglied der Wiener Sezession ist. Clemens Fürtler, ebenfalls Wiener, habe ein Arbeitsaufenthalt in der asiatischen Metropole Katmandu in Nepal für die Themen Verkehr und Mobilität sensibilisiert. Seine Installationen erinnern an Rennbahnen.

Aus Niederösterreich sind die Künstler Gerhard Kaiser und Leopold Kogler. Kaiser sagt von sich "Ich kann mich nicht festlegen – ich bin Grafiker, Maler, Zeichner, Plastiker und Objektkünstler…“ und Kogler arbeitet mit Schärfe und Unschärfe. Seine Bilder - Pflanzenteile, wie in Licht gehüllt - wirken zerbrechlich und zart. Die Ausstellung „verbindet pulsiert ermöglicht“ ist noch bis 27. Mai zu sehen.

