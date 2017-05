Mutiger Nachbar rettet Pensionisten vor Feuer

Zivilcourage und eine große Portion Mut hat Dienstagnachmittag ein Nachbar bewiesen, der einen 85-jährigen vor einem Feuer in Fraham (Bezirk Eferding) gerettet hat. Der pflegebedürftigen Hausbewohner hatte geschlafen und nichts bemerkt.

Das Haus wurde vom Feuer schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Besitzer hatte großes Glück. Sein Nachbar reagierte geistesgegenwärtig reagiert und so verhindert Schlimmeres. Kurz vor 3.00 Uhr nachmittags hatte der couragierte Nachbar die Flammen bemerkt, die bereits aus dem Obergeschoß des Einfamilienhauses schlugen, so die Einsatzkräfte.

laumat.at/Matthias Lauber

Pflegerin war Einkaufen

Er alarmierte sofort die Feuerwehr, lief in das Haus und rettete den betagten Pensionisten, der im Erdgeschoß eingeschlafen war. Die Pflegerin des 85-jährigen war zu dem Zeitpunkt einkaufen. Unterdessen rückten drei Feuerwehren an, der Brand selbst konnte dann rasch gelöscht werden. Die Brandursache steht noch nicht fest.