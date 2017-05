Schutz vor Blitzen oft unzureichend

Die Zahl der Gewitter und damit der Blitzeinschläge nimmt zu - auch in Oberösterreich. Dennoch seien viele Wohnhäuser nicht mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet, und auch das richtige Verhalten bei Gewitter oft nicht bekannt.

Der Anstieg bei den Temperaturen führt zu immer mehr Gewittern und damit auch zu einer Zunahme von Schäden durch Blitzeinschlag. Laut Arthur Eisenbeiss, Direktor der Brandverhütungsstelle für OÖ, finden in den Monaten Mai und Juni drei Viertel aller Gewitter statt.

Blitzdichte im Salzkammergut besonders hoch

Im Salzkammergut ist die Blitzdichte übrigens besonders hoch, hohe Luftfeuchtigkeit und warme Temperaturen in den Sommermonaten begünstigen die Gewitterentstehung. Mit zahlreichen Folgen: Bundesweit sterben jedes Jahr im Durchschnitt fünf Menschen an den Folgen eines Blitzschlags. Allein in Oberösterreich werden jedes Jahr rund 20.000 Schadensfälle durch Blitze registriert.

Helmut Gorenjak

Blitzschutz für Privathäuser nicht vorgeschrieben

Dennoch seien noch immer viele Privathäuser nicht mit einem Blitz- und Überspannungsschutz ausgestattet, so Eisenbeiss. Denn per Gesetz vorgeschrieben ist ein derartiger Schutz nur für öffentliche Gebäude sowie mehrgeschossige Wohnhäuser, nicht aber für private Ein- und Zweifamilienhäuser. Laut Eisenbeiss können Blitzschutzanlagen, die zwischen 1.500 und 2.000 Euro kosten, hohe Sachschäden an den vielen technischen Geräten in einem Haus verhindern.

Richtiges Verhalten bei Gewittern

Auch beim richtigen Verhalten bei Gewittern ortet Eisenbeiss noch Nachholbedarf: Wer sich im Haus befindet, sollte alle Geräte ausstecken und kein Metall mehr berühren. Wer sich bei einem Gewitter im Freien befindet und kein Gebäude oder ein Fahrzeug aufsuchen kann, soll ebenfalls alle Metallgegenstände wie Werkzeug, Sportgeräte, Taschenmesser oder Uhren ablegen und sich entfernen.

„Drei Meter weg von allem!“

Und dann gilt: „Drei Meter weg von allem!“ Das soll heißen, drei Meter Abstand von Bäumen, Zäunen, Sträuchern oder Geländeerhebungen, sich mit geschlossenen Beinen möglichst kleinmachen, also hinhocken. Besonders gefährdet sind laut Statistik übrigens Schwammerlsucher oder Kletterer.

Link: