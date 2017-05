Sieger des „Starts Prize“ bekannt gegeben

Mit dem Ziel, Innovation in Europa zu fördern hat das Ars Electronica Center im Auftrag der Europäischen Kommission heuer zum zweiten Mal den „Starts Prize“ ausgeschrieben. Am Dienstag wurden die Preisträger bekannt gegeben.

Blaualgen aus deren DNA Musik gewonnen werden kann und ein 3D-Drucker, der die Architektur von morgen produziert. Die Ideen der Gewinner des „Starts Prize“ klingen wie aus einen Science Fiction Film.

AEC

20.000 Euro Preisgeld

Mit der Auszeichnung könnten sie vielleicht schon bald Wirklichkeit werden. 20.000 Euro dürfen die Preisträger aus Japan und der Schweiz mit nach Hause nehmen.

Gramazio Kohler Research

2.977 Anmeldungen aus 97 Ländern

Insgesamt 2.977 Wissenschaftler und Künstlerkollektive aus 97 Ländern haben sich für die international begehrte Trophäe beworben. „Starts“ - steht für Science, Technology und Arts - ist eine Initiative der Europäischen Kommission und rückt Menschen und Projekte ins Rampenlicht, die Europas soziale, ökologische und ökonomische Zukunft nachhaltig mitgestalten.

BeAnotherLab

Die offizielle Preisverleihung findet am 8. September bei der Prix Ars Electronica Gala in Linz statt. Die besten 30 Einreichungen sind in einer Ausstellung beim Ars Electronica Festival zu sehen.

Link: