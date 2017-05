Biber „Justin“ saß seelenruhig auf Straße

Eine ungewöhnliche Begegnung haben zwei Polizisten in der Nacht auf Dienstag in Vöcklabruck gehabt. Mitten auf einer Straße saß seelenruhig ein Biber. Das Tier, von den Polizisten „Justin“ getauft, ließ sich von nichts und niemandem stören und blieb einfach sitzen.

Zwei Besucher eines Maturaballes hatten den Biber gegen 1.30 Uhr auf der Parkstraße in Vöcklabruck entdeckt. Offenbar war das Tier von der nahen Vöckla auf Nahrungssuche herübergewandert und dann mitten auf der Fahrbahn sitzengeblieben.

„Tiefenentspannt“

Die beiden jungen Ballbesucher stellten sich schützend vor das Tier und machten herankommende Autofahrer aufmerksam. Der Biber blieb bei all der Aufregung seelenruhig sitzen und ließ sich weder von den Menschen noch von den Autos oder Scheinwerfern stören. Zwei Polizisten auf Streife kamen in dem Augenblick dazu und versuchten, das Tier von der Fahrbahn zu scheuchen, doch der Biber blieb - so ein Zitat aus der Polizeimeldung – „tiefenentspannt“ einfach sitzen.

wikimedia.org/Magnus Manske

Erst durch einen leichten Klaps auf das Hinterteil konnte er in Bewegung versetzt werden, und die Beamten konnten ihn langsam wieder in Richtung Stadtpark lotsen. Der Biber, der von den Beamten liebevoll „Justin“ getauft wurde, suchte sich im Park dann einen Baum und fing, so die Polizisten, „erneut tiefenentspannt“ mit der Nahrungsaufnahme an.