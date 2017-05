Überflutungen entlang der Donau

Eine Regenfront ist ab dem späten Montagnachmittag entlang der Donau über Oberösterreich gezogen. In den Bezirken Schärding, Grieskirchen und Eferding hat es teilsweise so stark geregnet, dass Keller überflutet und Straßen überschwemmt wurden.

Im Innviertel begannen die Feurwehreinsätze gegen 15.00 Uhr. Kurz zuvor war die starke Regenfront von Bayern her hereingekommen und sie zog südlich der Donau entlang weiter. Die ersten Überflutungen hat es in den Bezirken Schärding und Grieskirchen gegeben.

Dort mussten jeweils rund zehn Feuerwehren ausrücken, um Keller auszupumpen und vermurte Straßen wieder freizumachen. Besonders betroffen war im Bezirk Schärding die Gemeinde St. Ägidi und dort vor allem der Ortsteil Hackendorf.

Am Abend regnete es dann noch im Bezirk Eferding sehr stark und die Feuerwehren mussten ausrücken. Auch jetzt gibt es noch vereinzelt Probleme, so etwa mit kleineren Bächen, die über die Ufer getreten sind. In Hartkirchen ist eine Gemeindestraße bei Hacking überschwemmt, die Schartener Landesstraße ist bei Fraham teils unter Wasser. Die Straßenmeisterei ist dort im Einsatz.