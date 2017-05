Große Unterschiede bei Strom- und Gaspreis

Strom- und Gaskunden können in Oberösterreich Hunderte Euro sparen, wenn sie vom teuersten zum günstigsten Anbieter wechseln. Das geht aus dem jüngsten Energiepreismonitor hervor, den das Wirtschaftsministerium veröffentlichte.

Das Einsparungspotential für die Haushaltskunden ist in Oberösterreich laut dem Bundesländervergleich in beinahe allen vier untersuchten Bereichen am größten.

346 Euro Ersparnis - inklusive Neukundenrabatt

Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden lassen sich bei einem Wechsel vom teuersten zum günstigsten Stromanbieter, inklusive eines einmaligen Neukundenrabattes, sowohl in Linz als auch in ganz Oberösterreich knapp 346 Euro jährlich sparen. Ohne Neukundenrabatt sind es noch immer knapp 219 Euro.

Beim Gas liegen die Ersparnisse bei einem Durchschnittsverbrauch von 15.000 Kilowattstunden mit Neukundenrabatt in Linz bei 624 Euro, im restlichen Bundesland bei 537 Euro. Ohne Neukundenrabatt sind es in Linz knapp 332 Euro, ansonsten 275 Euro.

„Vergleiche zeigen nur Teil der Realität“

Für die Energie AG, die Linz AG und ihre Tochtergesellschaften, die in Österreich im aktuellen Vergleich zu den hochpreisigen Anbietern gehören, zeigen die Vergleiche nur einen Teil der Realität. Denn es sei ein gewaltiger Unterschied, ob man den Strom auch erzeuge, beziehungsweise das Gas weiterleiten und speichern müsse, um die Versorgungssicherheit zu garantieren, oder ob man nur einige Mitarbeiter vor Computern sitzen habe, die nur mit Strom und Gas handeln.

