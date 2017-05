Farkas-Ausstellung im StifterHaus Linz

Bühne frei für Karl Farkas heißt es im „Adalbert-Stifter-Institut des Landes OÖ/StifterHaus“. Es zeigt ab Mittwoch eine Ausstellung über den Schauspieler, Kabarettisten, Dichter, seine Emigration und Heimkehr. Das Landestheater Linz war eines seiner ersten professionellen Engagements.

Der am 28. Oktober 1893 in Wien geborene Farkas war gerade einmal ein Jahr an der Akademie für Musik und darstellende Kunst inskribiert, als der Erste Weltkrieg ausbrach und er sich für den Militärdienst meldete. Einen Monat nach seiner Abrüstung im November 1918 nahm er eine Stelle am „Olmützer Stadttheater“ an, die er bis 1919 behielt.

Ensemble-Mitglied am Landestheater Linz

In der Saison 1920/1921 war er Ensemble-Mitglied am Landestheater Linz. In dieser Zeit spielte er in 24 Rollen - darunter den Mephisto in Faust, inszenierte 18 Stücke und fünf Opern. Danach wechselte er an die „Neue Wiener Bühne“. Schon in der Zwischenkriegszeit avancierte er zu einem gut verdienenden und gefeierten Bühnenstar.

StifterHaus Linz

„Grenzbereiche“ der Literatur

Die in einer Presseführung am Montag vorgestellte, von Katharina Strasser kuratierte Ausstellung entstand in einer Kooperation mit der Dokumentationsstelle für Literatur in Niederösterreich, die über einen Teilnachlass von Farkas verfügt. Das der Literatur gewidmete StifterHaus befasse sich auch mit deren Grenzbereichen und dazu gehöre das Kabarett, argumentiert die Leiterin Petra-Maria Dallinger.

Zeitlebens kaum über Erfahrungen gesprochen

Über den Linz-Bezug von Farkas hinaus ist seine Ehe mit der Schauspielerin Anna Han in der Schau ebenso Thema wie seine Flucht vor dem NS-Regime, dessen Verfolgung ihn als Jude unweigerlich getroffen hätte. Über seine Erfahrungen dabei und im bis 1946 dauernden Exil in den USA sprach er zeitlebens kaum. Zahlreiche Fotos und Dokumente beleuchten aber auch diesen bedrückenden Teil der Biografie ebenso wie seine Erfolge nach der Rückkehr nach Österreich bis zu seinem Tod am 16. Mai 1971.

