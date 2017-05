Glückspilz aus OÖ wurde Lotto-Doppelmillionär

Der zweite Vierfachjackpot hat einen Oberösterreicher und zwei weitere Spielteilnehmer mit den „sechs Richtigen“ jeweils zu Doppelmillionären gemacht, so die Österreichischen Lotterien am Montag. Die Glückspilze waren mit Quicktipps erfolgreich.

Der Oberösterreicher und ein Wiener spielten ihre Teilnahmescheine direkt in Geschäften, ein Lottoschein wurde im Internet abgegeben. Jeder von ihnen kassiert exakt 2.034.734,50 Euro.

50.000 Euro bei Fünfer mit Zusatzzahl kassiert

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren fünf Spieler erfolgreich. Zwei Wiener, ein Oberösterreicher, ein Steirer und ein Burgenländer gewannen jeweils mehr als 50.000 Euro. Beim Joker stand am Sonntag ein Jackpot auf dem Programm, und der wurde zweimal geknackt. Zwei Wiener waren es, die jeweils per Quicktipp zur richtigen Joker-Zahl kamen und so mehr als 267.000 Euro erhalten.