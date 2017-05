Raubüberfall in Wels geklärt

Einen Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt vom Oktober konnte die Polizei in Wels jetzt klären. Ein 20-jähriger Welser wird verdächtigt, zwei Angestellte mit einem Messer bedroht zu haben und mit der Tageslosung entkommen zu sein.

Der Überfall passierte am Abend des 28. Oktober 2016. Ein maskierter Mann gelangte kurz nach Ladenschluss über einen unversperrten Lieferanteneingang in den Lebensmittelmarkt und bedrohte dort zwei Angestellte, die gerade mit der Abrechnung beschäftigt waren, mit einem Messer.

Flucht organisiert

Er zwang die Mitarbeiter, den Tresor zu öffnen und konnte mit der Tageslosung und dem Wechselgeld entkommen. Wie die Ermittlungen ergaben, soll der jetzt ausgeforschte 20-jährige Welser im Anschluss an den Überfall zur Wohnung eines Freundes ganz in der Nähe gelaufen sein und von dort aus seine weitere Flucht organisiert haben.

Er rief weitere Freunde an und ließ sich von ihnen beim Stadtfriedhof an der Osttangente abholen und in eine andere Wohnung chauffieren. Dabei sollen die Freunde vom vorangegangenen Überfall nichts mitbekommen haben. Der 20-jährige wurde nach langwierigen Ermittlungen festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Er bestreitet sämtliche Vorwürfe.