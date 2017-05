Polizei stoppte illegales Straßenrennen

Ein illegales Straßenrennen haben sich zwei junge Autofahrer in der Nacht auf Sonntag auf der Wiener Straße (B1) im Ortsgebiet von Vöcklabruck geliefert. Sie wurden bei einer Schwerpunktkontrolle mit 155 Stundenkilometer gestoppt.

Anrainer erstatteten in den vergangenen Wochen mehrfach Anzeigen wegen der Raser und so führte die Polizei eine Schwerpunktation durch. Ein 24-Jähriger und ein 21-Jähriger wurden dabei von den Beamten erwischt: Sie fuhren anstatt der erlaubten 70 Kilometer pro Stunde (km/h) mehr als doppelt so schnell, nämlich rasante 155 km/h.

ORF

Radler mit 2,9 Promille unterwegs

Es habe sich so ergeben, begründeten die beiden Männer ihre Raserei. Ihnen wurde der Führerschein abgenommen. Den Polizisten fiel bei dieser nächtlichen Kontrolle aber auch noch ein Radfahrer auf, der augenscheinlich nicht mehr Herr seines Zweirads war. Der 50-jährige Vöcklabrucker hatte 2,9 Promille Alkohol im Blut.