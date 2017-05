Zeitungsausträger landeten mit Pkw im Mondsee

Zwei Zeitungsausträger sind Sonntagfrüh mit ihrem Auto in den Mondsee gestürzt. Laut Polizei hatte ihr Pkw stark abgenutzte Reifen, verlor in einer Kurve die Bodenhaftung und landete im See. Die Männer konnten sich zum Glück selbst befreien.

Der 25-jährige Lenker und sein Beifahrer waren auf der Attersee Straße (B151) in Richtung Innerschwand unterwegs. In einer Kurve kurz vor dem Ortsgebiet Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) verlor der 25-Jährige plötzlich die Kontrolle über den Wagen.

Freiwillige Feuerwehr Au-See

Auslöser dafür dürften laut Polizei die abgefahrenen Reifen gewesen sein, die wegen der überhöhten Geschwindigkeit auf der nassen Straße zu wenig Bodenhaftung hatten.

Fahrer leicht verletzt

Das Auto rutschte auf die Leitschiene, schleuderte in den See und blieb im Uferbereich liegen. Die beiden Männer konnten sich selbst aus dem Wagen befreien. Der 25-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, sein Beifahrer kam mit dem Schrecken davon.

Die Feuerwehr Au am See rückte mit 16 Mann und einem Kran an und holte das Fahrzeug aus dem See. Die B151 war im Unfallbereich gut zwei Stunden gesperrt.